Mattarella | “Violenza su donne intollerabile barbarie sociale”

(Di venerdì 8 settembre 2023) (Adnkronos) – "Lacontro lein Italia, in questi ultimi mesi, ha continuato a manifestarsi con numerosi casi di assassinio e di stupro. Questarichiede un’azione più consapevole di severa prevenzione, concreta e costante. A questa si deve affiancare, nell’intera società, un impegno educativo e culturale contro mentalità distorte e una miserabile concezione dei rapporti tra donna e uomo". Così il presidente della Repubblica Sergioin un messaggio inviato al Corriere della Sera, in occasione della decima edizione del 'Tempo delle'. "Non c'è libertà, oggi, quando una persona è vittima di molestie e violenze fisiche o morali", afferma il presidente della Repubblica sottolineando: "Libertà e diritti non sono ...

Mattarella: 'La violenza sulle donne è una barbarie sociale' Agenzia ANSA

Il Capo dello Stato: «Abbiamo oggi bisogno più che mai della forza e della cultura delle donne, che con le loro lotte hanno indotto e talvolta costretto le ...