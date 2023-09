Mattarella | ' La violenza sulla donne è una barbarie sociale

7.30donne,: "Barbarie" "Lacontro le donne in Italia, in questi ultimi mesi, ha continuato a manifestarsi con numerosi casi di assassinio e di stupro. Questa intollerabile ...Lacontro le donne in Italia, in questi ultimi mesi, ha continuato a manifestarsi con numerosi casi di assassinio e di stupro. Questa intollerabile barbarie sociale richiede un'azione più ...... vicino alla frontiera, dove negli ultimi mesi si sono verificati picchi dicon razzi ... In vigore da oggi il Trattato del Quirinale,: Francia e Italia ancora più unite Il messaggio ...

Violenza sulle donne, Mattarella: "Intollerabile barbarie sociale" TGCOM

Non c’è libertà, oggi, quando una persona è vittima di molestie e violenze fisiche o morali. La violenza contro le donne in Italia, in questi ultimi mesi, ha continuato a manifestarsi con numerosi ...Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha definito la violenza contro le donne una "intollerabile barbarie sociale" che "richiede un'azione più consapevole di severa prevenzione, concreta ...