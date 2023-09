Mattarella depone corone di alloro a Porta San Paolo

(Di venerdì 8 settembre 2023) Il Presidente della Repubblica, Sergio(nella foto), ha deposto questa mattina duediSanin occasione dell’80esimo anniversario della Difesa di Roma. Erano presenti alla commemorazione, tra gli altri, anche il ministro della Difesa Guido Crosetto, il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri e per la Regione Lazio l’assessora alla Cultura, Simona Baldassare. “E’ giusto e imnte che tutta l’Italia ricordi quei giorni tragici ed eroici – ha detto proprio Gualtieri – lo Stato, per la codardia del re che scappò, si disfece e arrivò la tragedia della guerra a cui il fascismo ci avevato insieme alla dittatura e alle leggi razziali. Ma quei giorni i soldati e i ...

