Matrimonio ‘blindato’ per Francesca Ferragni | le indiscrezioni | “Clausola di riservatezza”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 8 settembre 2023), la sorella di Chiara, domani sabato 8 settembre dirà ‘sì’ al suo compagno Riccardo Nicoletti. Sulle nozze si sa pochissimo, solo che si svolgeranno al Castello di Rivalta in Emilia Romagna.delle tre sorelleè quella più riservata, anche se sui social condivide momenti della sua vita non li utilizza tanto quanto Chiara o Valentina e per questo motivo non stupisce che siano così pochi i dettagli noti sul lieto giorno. E proprio poche ore prima del tanto atteso ‘lo voglio’ ecco che le primeiniziano a trapelare. A riportarle è l’esperta di gossip Deianira Marzano che ha ricondiviso, specificando che si tratta di “”, quanto le è stato comunicato per direct su Instagram: “Sabato si sposa...