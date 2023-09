Materie critiche | in Ue ambiziosi obiettivi ma scarsi fondi

Leggi su formiche

(Di venerdì 8 settembre 2023) La Commissione Industria ed Energia (Itre) del Parlamento europeo ha approvato, con 53 voti a favore, 1 contrario e 5 astensioni, il mandato negoziale sul regolamento proposto dalla Commissione europea lo scorso marzo, il Critical Raw Materials Act. Durante le discussioni, anche l’unico emendamento (al punto 5 dell’ordine del giorno) di compromesso tra i relatori è stato approvato. Il percorso normativo è ancora lungo. Ora, il regolamento dovrà passare al vaglio del Parlamento, previsto per la settimana prossima, per poi proseguire il negoziato al Consiglio Ue. Tuttavia, si tratta di un altro importante passo per un pilastro del Green Deal europeo, che insieme al Net Zero Industry Act (misura legislativa che punta ad incentivare la manifattura clean tech) si propone di rafforzare la base industriale e le filiere delleprime, ...