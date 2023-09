Marisa Leo uccisa | il fratello Mauro si prenderà cura della figlia | «Ho detto una bugia | mamma è fuori per lavoro Le farò da padre e da madre»

(Di venerdì 8 settembre 2023) Ladi 4 anni diLeo non sa ancora che laè morta,dal. In queste ore è stata trasferita e sta con la cuginetta,deldi...

La figlia di, 4 anni appena, non sa ancora che la mamma è stata uccisa da suo padre e che anche lui non c'è più. È accudita dagli zii, il fratello di, Mauro, e sua moglie. E al Corriere della ...Anche, uccisa ieri a Trapani dal padre di sua figlia che poi si è tolto la vita, lo aveva denunciato per stalking, ma poi durante il processo qualcuno o qualcosa l'aveva indotta a ritirare ...Leggi anche Trapani, uccide ex compagna a colpi di pistola e si toglie la vita Omicidio Roma, infermiera uccisa: gip convalida fermo Harrati Chi è, la donna uccisa dall'ex a Trapani ...

Marisa Leo, uccisa dall'ex. Sui social scriveva: "Grazie alle donne che mi ispirano ogni giorno" - Luce Luce

La figlia di 4 anni di Marisa Leo non sa ancora che la mamma è morta, uccisa dal padre. In queste ore è stata trasferita e sta con la cuginetta, figlia del fratello di Marisa, Mauro Leo, 43 anni, ...“Questa nostra nipotina non resterà mai sola”, dice così il fratello di Marisa Leo, la 39enne uccisa mercoledì pomeriggio dall’ex Angelo Reina, che poi si è tolto la vita. La loro bambina di 4 anni no ...