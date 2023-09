Marisa Leo uccisa dall' ex | non era andata a un incontro chiarificatore | cosa è emerso

(Di venerdì 8 settembre 2023) Oggi il procuratore di Marsala conferirà l'incarico per eseguire l'autopsia sul corpo diLeo, la donna di 39 annicon una carabina calibro 22 dal suo ex compagno, Angelo Reina, imprenditore di Valderice (Trapani) che poi si è suicidato. La donna è stata raggiunta da almeno due o tre...

Giovedì 6 settembre 2023, Angelo Reina ha ucciso l'ex compagna: quella sera aveva un piano ben preciso. Successivamente, l'uomo si è tolto la vita sparandosi un colpo alla testa. La tragedia è avvenuta in contrada Farla al confine tra Mazara e Marsala.Dopo l'ultimo femminicidio, quello in Sicilia di- il 79esimo dall'inizio dell'anno - è il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che interviene. 'Non c'è libertà, oggi, quando una persona è vittima di molestie e violenze fisiche ...Sono tre i nuclei familiari devastati dalla follia omicida di Angelo Reina , il 42enne che ha assassinato l'ex compagna. Oggi il fratello della donna, Mauro, racconta lo strazio di tre famiglie distrutte e spiega quale sarà il futuro della nipotina, che ancora non sa che il padre e la mamma non ci sono ...

Mauro Leo non è ancora riuscito a dire alla nipote che la mamma non farà mai più ritorno. L'uomo chiede aiuto agli assistenti sociali e agli psicologi per trovare le parole ...