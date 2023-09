Marisa Leo uccisa dall' ex | la figlia di 4 anni non sa che la mamma è morta Lo zio | Come Dirglielo?

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 8 settembre 2023) Roma - In un terribile episodio di femminicidio che ha sconvolto Salemi,Leo, una 39enne madre, è stata brutalmentedal suo ex compagno, Angelo Reina, che successivamente ha posto fine alla sua vita. Questo dramma ha lasciato una bambina di soli 4senza madre né padre, ma al momento la piccola non è a conoscenza della tragica verità. Il suo zio, Mauro Leo, ha temporaneamente nascosto la realtà, dicendole che la madre è in viaggio per lavoro, poiché ancora non ha trovato le parole per comunicarle la crudele realtà.Leo aveva precedentemente denunciato Reina per stalking, ma le speranze di un epilogo diverso sono state infrantea crudele realtà. La famiglia diaveva ritirato le denunce, sperando in una convivenza pacifica per il bene della loro ...