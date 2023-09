Marisa Leo | il fratello | ' Crescerò sua figlia | aiutatemi a dirle la verità'

Non la rivedrà più. La bimba di quattro anni, figlia di, non lo sa ancora . Il fratello della donna uccisa dall'ex compagno - poi suicidatosi - le ha detto che è fuori per lavoro, che tornerà fra qualche giorno. Non ha trovato il coraggio né ...Quello dinon è stato un femminicidio frutto di raptus: il suo ex Angelo Reina aveva pianificato l'assassinio attirando la donna in una trappola . L'esca era la bimba che i due avevano avuto nel 2019.L'Italia è di nuovo di fronte all'ennesimo femminicidio , e stavolta a farne le spese è stata una giovane mamma di 39 anni,, uccisa a sangue freddo con colpi di arma da fuoco dal suo ex compagno e papà di sua figlia, Angelo Reina, 42 anni. Subito dopo, l'uomo si è tolto la vita su un viadotto a Castellammare ...

Marisa Leo, uccisa dall'ex. Sui social scriveva: "Grazie alle donne che mi ispirano ogni giorno" - Luce Luce

L'emozione di un concerto atteso da tempo, quello di Gabry Ponte, spezzata da un malore improvviso e il trasferimento d'urgenza all'ospedale Santa Maria della Misericordia. Era la ..."Serve un'azione più consapevole di severa prevenzione, concreta e costante", afferma il capo dello Stato a poche ore dall'ennesimo femminicidio, quello di Marisa Leo, uccisa dall'ex compagno nel ...