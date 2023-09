Marisa Leo | il dolore delle amiche | “Donne | ragazze | bambine | non fatevi abbindolare”

Leggi Anche Femminicidio di Trapani, l'avvocato di: 'Pedinamenti e telefonate continue' Leggi Anche 'ndrangheta, maxi operazione della Dda: 29 persone in carcere - Scoperta la fine di un'...Come ieri si è spezzato il sorriso di. La legge sul femminicidio va rivista ai sensi delle incapacità di risposta erogate. Qua non è più e solo un problema di procedure di polizia. Qui ...Come ieri si è spezzato il sorriso di. La legge sul femminicidio va rivista ai sensi delle incapacità di risposta erogate. Qua non è più e solo un problema di procedure di polizia. Qui ...

Marisa Leo, uccisa dall'ex. Sui social scriveva: "Grazie alle donne che mi ispirano ogni giorno" - Luce Luce

Un murale raffigurante Marisa Leo, la donna di 39 anni originaria di Salemi uccisa nelle campagne tra Marsala e Mazara del Vallo dall'ex compagno Angelo Reina, 42 anni, che poi si suicidato, è stato r ...Decesso per Marisa Leo, colpita dall'ex con la sua carabina. Lascia una bambina di quattro anni. La donna aveva denunciato l'ex, ma aveva ritirato la denuncia ...