Marisa Leo | il dolore delle amiche | “Donne | ragazze | bambine | non fatevi abbindolare”

Mercoledì sera Angelo Reina ha sparato all'ex compagna, uccidendola, e si è poi tolto la vita. 'La piccola figlia dioggi, nella sua tenera età, conosce un dolore grande e ...Red Carpet Venezia, Ternullo (FI): 'Che emozione portare a Venezia il dramma del femminicidio. Dedico la passerella a' Venezia, 09/09/2023: 'Si è appena conclusa una due giorni intensa e carica di emozionia dalla Mostra del Cinema di Venezia. Una vetrina prestigiosa, in cui insieme alla Commissione ...Èun delitto che preparava da tempo quello che ha commesso Angelo Reina, uccidendo a colpi di carabina calibro 22 l'ex compagna. L'uomo si è poi ucciso in un luogo distante quasi 70 km con la stessa arma. È quanto emerge dalle indagini condotte dalla squadra mobile di Trapani. Reina, nelle ultime settimane, aveva ...

Angelo Reina aveva preparato da tempo il suo piano. Ha ucciso a colpi di fucile calibro 22 l’ex compagna Marisa Leo, 39 anni, a Farla, al confine tra Marsala e Mazara del Vallo, quindi si è tolto la v ...Il G20 condanna L’uso della forza in Ucraina, ma non cita esplicitamente Mosca. E chiede la… Il Fatto Quotidiano15:01G20 Bianca Stati Europei Il G20 denuncia L'uso della forza in Ucraina ma non menzio ...