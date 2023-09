Marisa Leo | a Marsala un murale per ricordare la donna uccisa dall' ex compagno

(Di venerdì 8 settembre 2023) Sotto l'arco di Porta Garibaldi, aè apparso undedicato aLeo (CHI ERA). L'opera è dell'artista Fabio Ingrassia che ha condiviso con un post il suo omaggio sui social. Ladi 39 anni,dal suo exnelle campagne trae Mazara del Vallo, è stata raffigurata con in mano un cartello sul quale è scritto: "La mia essenza non è merce di scambio. Stop violenza!".

