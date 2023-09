Maria Chindamo | uccisa e data in pasto ai maiali | femminicidio di ‘ndrangheta | 81 arresti

(Di venerdì 8 settembre 2023) La procura antimafia di Catanzaro ha arrestato nella giornata di ieri, con una maxi operazione, 81 persone, responsabili deldiil 6 maggio 2016. Il suo corpo non è mai stato ritrovato. La donna, come hanno ricostruito gli inquirenti, è stata rapita,inaidalla, in particolare dal clan Mancuso, che era imparentato con il marito di lei, Ferdinando Punturiero, suicidatosi poco dopo cheaveva messo fine alla loro relazione. Il clan l’accusava di aver causato il suicidio del marito, e non aveva intenzione di lasciarle amministrare da sola i terreni di proprietà tra la Piana di Gioia Tauro e il Vibonese. “è stata ...

🔊 Ascolta l'articolo Il delitto diè stata sequestrata e uccisa a Limbadi, provincia di Vibo Valentia, il 6 maggio 2016. Questo oscuro crimine è rimasto irrisolto per sette anni, ma ora finalmente emerge ..., 37 anni, fu vittima di un brutale femminicidio compiuto dalla 'ndrangheta, avvenuto nel vibonese sette anni fa.venne uccisa e il suo corpo venne dato in pasto ai maiali. E, ...- - >- , . La morte di, imprenditrice e mamma di 42 anni, rapita e fatta sparire il 6 maggio 2016 dinanzi alla sua tenuta agricola di Limbadi, in provincia di Vibo Valentia, "...

Maria Chindamo uccisa e data in pasto ai maiali: le ultime news Adnkronos

Maria Chindano, 44 anni, tre figli e vedova dopo che il marito Vincenzo Puntoriero si era suicidato per non aver retto alla separazione, non poteva rifarsi una vita. Doveva essere punita. E pensare ...Una volta uccisa, il corpo di Maria Chindamo fu dato in pasto ai maiali e i cui resti ossei furono triturati con la fresa di un trattore ...