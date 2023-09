Mare Fuori sui red carpet Venezia 80 | piccole star tv crescono e si fanno più belle

Leggi su amica

(Di venerdì 8 settembre 2023) Sin dal suo debutto sulla Rai,è diventata un fenomeno culturale. Le storie di Ciro, Edoardo, Cardiotrap, Silvia, Teresa e Viola, infatti, hanno rubato il cuore del pubblico. Oggi, però, i ragazzi dell’IPM di Napoli sono cresciuti. Sul reddi80, infatti, Matteo Paolillo, Giacomo Giorgio, Domenico Cuomo, Clotilde Esposito, Ludovica Coscione e Serena de Ferrari hanno sfilato come veri e propri divi. Idoli delle folle, come dimostra lo stuolo di fan in attesa di Nicolas Maupas (‘o Chiattillo), Francesco Panarella (Cucciolo) e Giuseppe Pirozzi (Micciarella). A colpire sul tappeto rosso, però, non è stato solo il calore e l’accoglienza del pubblico. I giovani interpreti, infatti, hanno saputo trasformarsi nei personaggi in assoluto più difficili da interpretare nella carriera di un attore: ...