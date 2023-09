Mare Fuori | Giacomo Giorgio rivela | “Uno spin off su Ciro Ricci? Ecco qual è la verità”

(Di venerdì 8 settembre 2023), attore napoletano tra i protagonisti della serie tv, ha parlato dell’eventualità di unooff incentrato sul personaggio di. In occasione della presentazione di un progetto con la Campari durante il Festival di Venezia,ha rilasciato un’intervista a TAG24 ha spiegatoe impatto ha avuto il successo disulla sua carriera: L’affetto dl pubblico è commovente. La mia vita è cambiata da prima e dopo. Chiaramente in meglio, della vita privata in modo diverso. Ci riesco perché mi ricordo da dove sono partito, mi ricordo chi sono e mi ricordo che sono all’inizio. Non è un punto d’arrivo, ma un punto ...

Poi informazioni sulla serieche non posso scrivere. E che c'erano pochi italiani alla cena di Sofia Coppola all'isola Sacca Sessola, definita "paradiso per americani amanti della pizza ...Prosegue, inoltre, la collaborazione di Brosway Maria Esposito, star della serie tv ''. L'attrice sarà l'interprete degli spot Brosway, con un planning no stop, a cura di Tend (agenzie ...... e per quanto basse possano essere le paghe dei lavoratori del settore turistico, soprattutto... più spesso le fotografie impietose che documentano persone ammassate in piccoli borghi di, ...

Altro che Hollywood, a Venezia i «divi» sono i giovani attori di Mare Fuori Corriere TV

Angelina Mango, Colla Zio, Alfa, Clara e Merk and Kremont. La musica più amata dai giovanissimi dal 15 settembre arriva al MArTA, il Museo Archeologico Nazionale di Taranto, grazie ...Angelina Mango, Colla Zio, Alfa, Clara e Merk&Kremont: sono questi i giovanissimi artisti ospiti del dell’evento promosso dall’Orchestra della Magna Grecia, insieme alla direzione del Museo ...