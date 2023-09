Marco Verratti Vola in Arabia | Contratto da 50 Milioni | il Doppio che al PSG

(Di venerdì 8 settembre 2023) Pescara - Dopo 11 anni di successi al Paris Saint-Germain (PSG), il centrocampista italianosta per intraprendere una nuova avventura., originario di Pescara, ha accumulato 416 partite e 11 gol con il PSG ed è pronto a iniziare una nuova fase della sua carriera con l'Al-Arabi in Qatar. L'annuncio del suo addio al PSG è atteso nelle prossime ore. Il trasferimento è stato oggetto di un accordo tra il club qatariota e il PSG e si stima che abbia un valore di circa 50di euro, bonus inclusi., 30 anni, si trova già a Doha in attesa dell'ufficialità del trasferimento e di un nuovopluriennale. Sebbene le cifre esatte non siano state divulgate, si ritiene che il suo stipendio possa essere di almeno 50di euro ...

Verratti vola in Qatar: ingaggio faraonico

