Manfredonia | la denuncia-appello del vescovo | “Qui il lavoro serve come il pane oppure il territorio muore in mano alle mafie”

(Di venerdì 8 settembre 2023) I ghetti in cui spesso i migranti trovano la morte, la piaga del caporalato, la disoccupazione giovanile che tocca il 48 per cento, ilpovero, gli incendi dolosi per marcare il, il commercio della droga, il facile uso delle armi, il dominio della mafia e l’indifferenza della società e della politica. È la fortissimafatta dall’arcidi-Vieste-San Giovanni Rotondo, monsignor Franco Moscone, nel messaggio alla città diin occasione della festa patronale della Madonna di Siponto. Uncoraggioso rivolto a tutti, istituzioni e cittadini, dopo quasi cinque anni alla guida della Chiesa del Gargano. “Adesso – spiega il presule a ilfattoquotidiano.it – si è aggiunta anche la crisi politica del Comune di ...

... il 10,5% del tonnellaggio e il 12% della potenza motore, con le aree vocate di, ... Il fermo cade quest'anno in un momento difficile "Coldiretti Impresapesca " con la spada di ...... il 10,5% del tonnellaggio e il 12% della potenza motore, con le aree vocate di, ... Il fermo cade quest'anno in un momento difficile "Coldiretti Impresapesca " con la spada di ...A INNESCARE quella che sarebbe diventata una polemica fra pescatori del nord, del veneto in particolare, e i colleghi del sud, diin particolare, la formaledei pescatori veneti, ...

Cia, campagne di Manfredonia depredate ma nessuna denuncia Agenzia ANSA

C’è un comune foggiano già sciolto per mafia e uscito dal commissariamento da quasi due anni che si è ritrovato di nuovo senza sindaco. Anzi no. Perché il primo cittadino di Manfredonia, Gianni Rotice ...Una notizia che «preoccupa e sconcerta»: l'accorato intervento dell'arcivescovo Moscone dopo le dimissioni del sindaco di Manfredonia, in un'area a forte rischio per la pressione della criminalità ...