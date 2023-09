(Di venerdì 8 settembre 2023) Non inizia nel migliore dei modi l'avventura di Robertosulla panchina della nazionale dell'. L'ex Commissario Tecnico degli azzurri dopo un'infinità di polemiche per l'addio all'Italia, ha iniziato a lavorare con il nuovo gruppo è oggi ha esordito, anche se in amichevole...

ROMA - In questa edizione: - Il Napoli fa due su due,la Juve col Bologna - Nona sinfonia di Verstappen, le Ferrari non risorgono - Italbasket ko, ...velocissima - La Barba al Palo -d'...dunque la Roma al suo esordio in campionato e davanti al pubblico di casa anche se a dire il ... Al 33' Ochoa compie un miracolo sul tentativo di Smalling, su angolo battuto da Aouar con...Despodov, dopo aver saltato, entra in area di rigore ma '' l'assist per Tekpetey, che non ci arriva per un pochissimo. La squadra di Mourinho si rende pericolosa al 35'. Schema su ...

Mancini stecca alla prima con l'Arabia Saudita Today.it

AGI - Comincia con una sconfitta l'avventura di Roberto Mancini come nuovo ct dell'Arabia Saudita. Annunciato lo scorso 27 agosto, a due settimane dalle sorprendenti dimissioni da commissario tecnico ...stecca la Juve col Bologna - Nona sinfonia di Verstappen, le Ferrari non risorgono - Italbasket ko, ora decisiva la sfida contro le Filippine - La 4x100 d'argento ai Mondiali, l'Italia si scopre ...