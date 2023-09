Mancini perde all'esordio da ct dell'Arabia Saudita | finisce 1-3 con la Costa Rica

(Di venerdì 8 settembre 2023) Non inizia benissimo l'avventura di Robertosulla panchina. Il nuovo ct ha perso in amichevole al debutto...

Mancini perde all'esordio con l'Arabia Saudita: 1-3 dal Costa Rica ... IlNapolista

NEWCASTLE (Inghilterra) - A St.James Park, la casa del Newcastle, inizia l'avventura di Roberto Mancini alla guida dell'Arabia Saudita che perde per 3-1 l'amichevole contro la Costa Rica. Arabia ...Grandi meriti per chi è arrivato in finale, poi nel calcio come nella vita si vince e si perde. Per quanto riguarda il calcio ... Italia, Barella da Mancini a Spalletti "Il mister ha sempre fatto ...