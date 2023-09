Mancini | l'esordio con l'Arabia Saudita è in tono minore | previste proteste a Newcastle

(Di venerdì 8 settembre 2023) Ancora 24 ore di attesa per la prima Italia di Luciano Spalletti, che in Macedonia del Nord si gioca una fetta importante di qualificazione...

... sono state solo 5 le vittorie alla gara d': il bilancio è completato da 7 sconfitte e 3 ... Per restare ai più recenti, hanno iniziato con una vittoria Conte eMACEDONIA - ITALIA, LE ...NEWCASTLE (INGHILTERRA) - È il giorno dell'di Robertosulla panchina dell' Arabia Saudita , 54ª nel ranking della Fifa. L'ex ct della nazionale italiana affronterà a Newcastle, (ore 21, segui il match su corrieredellosport.it ),...Il tecnico campione d'Italia con il Napoli, che ha preso il posto di Roberto, esordisce sulla panchina azzurra con un mix di giovani e senatori: gli esperti Sisal vedono l'Italia nettamente ...

Mancini, esordio con l’Arabia Saudita. A Newcastle spalti deserti nel test con il Costa Rica la Repubblica

ROMA - C’è sempre la Macedonia nel destino azzurro, almeno in epoca recente. Un anno e mezzo fa, la rete di Trajkovski sancì l’eliminazione dell’Italia verso il Mondiale in Qatar; oggi, nell’ambito de ...Il nuovo ciclo azzurro, dopo le dimissioni di Mancini, inizia da Skopje con Luciano Spalletti in panchina: esordio in discesa per la sua nuova Italia e 2 a 1,27.