Maltempo in Grecia | le case sommerse dall' acqua a Farkadona

Un uomo di 69 anni e' stato trovato senza vita nei pressi della citta' di Volos: si tratta della settima vittima accertata dell'ondata di"Daniel" che ha devastato la regione greca della Tessaglia. Come riporta il sito di Kathimerini, l'uomo risultava disperso da ieri sera ed e' stato ritrovato nei pressi dell'insediamento di ...Nel pazzo clima di settembre, con ilche sta mettendo in ginocchio mezza Europa, dallaalla Spagna, vanno in archivio le spaventose statistiche dell'ex colonia britannica: l'...E' salito oggi a tre il bilancio provvisorio delle vittime in Bulgaria delche sta ... Inondazioni ine Turchia, trombe marine in Bulgaria, vittime ovunque Bulgaria, danni e morti per le ...

Alluvione in Grecia: Volos in ginocchio per le inondazioni dovute al forte maltempo Corriere TV

