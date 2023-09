Malore al concerto del suo artista preferito | Michela muore a 41 anni | lascia due bambini

(Di venerdì 8 settembre 2023) La fine più tragica è purtroppo diventata la triste realtà.Mansutti è morta dopo una lenta agonia, in seguito ad unche l’aveva colta durante undel suo. Doveva essere semplicemente un momento di festa e di divertimento, invece il destino si è messo di traverso e l’ha messa di fronte ad un ostacolo insormontabile. Il problema di salute è arrivato inaspettato e, nonostante la sua lotta in ospedale, non ce l’ha fatta a sopravvivere.Mansutti è morta a 41per un, mentre era in corso ildi unmolto apprezzato in Italia. Ha dovuto dire addio alle sue due figlie dopo ben 23 giorni trascorsi nella struttura sanitaria. Le sue bambine avrebbero ...

MAJANO - L'emozione di un concerto atteso da tempo, quello di Gabry Ponte, spezzata da un malore improvviso e il trasferimento d'urgenza all'ospedale Santa Maria della ...L'emozione di un concerto atteso da tempo, quello di Gabry Ponte, spezzata da un malore improvviso e il trasferimento d'urgenza all'ospedale Santa Maria della Misericordia. Era la ...