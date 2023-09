Mali | 64 morti in attacchi terroristici di Al Qaeda | colpite una nave passeggeri e una postazione dell' esercito

La situazione nel nord delIl nord delè sottoposto da diverse settimane a forte pressione da parte di gruppi armati che combattono lo Stato centrale. Timbuktu è assediata dalla fine di ...... sono state uccise in due attacchi "terroristici" rivendicati da un gruppo affiliato ad al Qaeda che hanno preso di mira una nave passeggeri e una base dell'esercito nel nord del. Lo ha reso ...Ci sono quasi 50 civiliin uno degli attacchi terroristici in. In totale 64 persone uccise, 15 di loro sono soldati. I due attacchi "terroristici" rivendicati da un gruppo affiliato ad al Qaeda hanno colpito una ...

Mali, 64 morti in attacchi terroristici di al Qaida - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Sessantaquattro persone, tra cui 49 civili e 15 soldati, sono state uccise in due attacchi «terroristici» rivendicati da un gruppo affiliato ad al Qaeda che hanno preso di mira una nave passeggeri e u ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...