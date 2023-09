Malan FdI | da governo azioni di buon senso contro delinquenza minorile

(Di venerdì 8 settembre 2023) Nel corso di una recente intervista nella trasmissione radiofonica “giorno Casa Italia,” il direttore di Casa Italia Radio, Giovanni Lacagnina ha affrontato il tema scottante delle nuove misure adottate dal Consiglio dei Ministri per contrastare lain Italia. Il Senatore di Fratelli d’Italia, Lucio, è stato il protagonista di questa discussione che ha gettato luce su una serie di provvedimenti che mirano a ristabilire la legalità e la sicurezza nelle zone a rischio del Paese. Lotta alla: un approccio diLe nuove misure annunciate dal Consiglio dei Ministri hanno suscitato recontrastanti in tutto il Paese. Tuttavia, il Senatore Lucioha ...

... sottolinea come i blitz di oggi rappresentino "un altro esempio di cambio di passo di questo governo grazie al ministro Piantedosi", mentre il capogruppoa Palazzo Madama Luciorisponde, a ...Mentre i presidenti dei gruppi di, Foti e, più ambientati nelle stanze del governo, partecipano alla riunione con un background già definito, essendo stati "catechizzati" martedì sera alla ...Ieri sera 1830 a Palazzo Chigi erano presenti i capigruppo di Camera e Senato dei partiti di maggioranza (, Lega, FI, Nm e Udc): Tommaso Foti e Lucioper Fratelli d'Italia, Paolo Barelli e ...

Malan (FdI), da governo azioni di buon senso contro delinquenza ... Adnkronos

Nel corso di una recente intervista nella trasmissione radiofonica “Buongiorno Casa Italia,” il direttore di Casa Italia Radio, Giovanni Lacagnina ha affrontato il tema scottante delle nuove misure ad ...(Agenzia Vista) Roma, 07 settembre 2023 "Le importanti azioni interforze svolte in mattinata nelle zone difficili come Caivano, Tor Bella Monaca e i Quartieri spagnoli vanno in parallelo con le misur ...