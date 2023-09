Malagò al “Secolo” | «Le Olimpiadi di Roma un’occasione persa Spalletti? De Laurentiis non rinuncerà alla clausola»

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 8 settembre 2023) Giovanni, 64 anni,no, Presidente del Coni dal 2013 e membro del Cio, affronta in un’intervista al “d’Italia” i temi dell’attualità, partendo dall’organizzazione delleinvernali di Milano-Cortina 2026 e arrivando sino al caso-De Laurentis. Come sono i rapporti con il governo e come procede l’organizzazione di Milano-Cortina 2026? “I rapporti con il governo sono eccellenti e siamo in stretto contatto per leinvernali. Prossimamente presenteremo al congresso Cio di Mombay lo stato dell’arte. Sono convinto che ce la faremo anche se i problemi italiani sono i soliti: gli intoppi burocratici, i ricorsi amministrativi per le gare fanno si che si ritardi sempre. Come italiani siamo geniali e risolviamo tutto all’ultimo ma se non avessimo tanti ...