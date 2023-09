Malafede su Meloni | Ambrosi affonda il colpo su Saviano e i radical chic

Leggi su iltempo

(Di venerdì 8 settembre 2023) Alessia, deputata di Fratelli d'Italia, mette a tacere i critici da sinistra nei confronti delle norme volute dal governo e contenute nel dl Caivano. In particolare l'onorevole di centrodestra mette nel mirino lo scrittore e giornalista Roberto: "Di fronte a un governo che sull'onda dei tragici, terribili, inaccettabili fatti di Caivano ci mette la faccia, con la premierche si reca sul posto e assicura interventi, di fronte alla nomina di un Commissario, di fronte, cosa ancor più importante, ai provvedimenti concreti in Consiglio dei ministri sulle cause del disagio giovanile e sui nuovi strumenti messi in campo per stroncare gli atti delinquenziali, chiunque fosse in buona fede dovrebbe almeno concedere alla premier e all'esecutivo di essere impegnati e in campo fino in fondo. Risulta perciò assolutamente ...