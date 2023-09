Maehle ci ripensa | “Le mie parole tradotte male | Gasperini è un grande allenatore”

Leggi su sportface

(Di venerdì 8 settembre 2023) “Sono triste per come sono statele mie. Non erano certo una critica verso, penso sia une negli anni a Bergamo mi sono divertito molto”. Joakimcie fa marcia indietro rispetto a una serie di dichiarazioni che, al di là delle traduzioni, non erano certo state benevole nei confronti di Gian Piero, suo tecnico ai tempi dell’Atalanta: “Non erano critiche, ho solo spiegato una situazione e non mi stavo rivolgendo acome, cosa in cui è straordinariamente abile, con le sue squadre ha sempre fatto bene”. SportFace.