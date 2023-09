Madonna | il nude look della figlia Lourdes all’evento di Victoria’s Secret ruba la scena alle grandi star

(Di venerdì 8 settembre 2023) Buon sangue non mente, elo dimostra in pieno. Ladihato ladurante l’evento di lancio delWorld Tour al Manhattan Center di New York. Presenti tantecome Adriana Lima e Naomi Campbell, ma a catalizzare l’attenzione generale è stata ‘Lola’ a causa del suo. La giovane si è presentata con un vestito trasparente di Natalia Fedner, un modello a rete argentato realizzato con delle micro catene a forma di ragnatela. A coprire il corpoprimogenitapopsolo un tanga e i copricapezzoli. L’outfit è completato da sandali con zeppa. L’arte di provocare è una questione di famiglia. L'articolo ...

Lourdes Ciccone, la figlia di Madonna, sfila con trasparenze hot in passerella.Le modelle di Victoria's Secret stanno tornando. E lo stanno facendo in grande stile. Ieri sera a New York si è svolta la premiere di uno degli spettacoli più attesi, il Victoria's Secret World Tour.