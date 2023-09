Macedonia del Nord-Italia | Spalletti si affida a tre dell’Inter ? SI

(Di venerdì 8 settembre 2023) Manca sempre meno adel, prima assoluta di Lucianosulla panchina della Nazionale. Verso la titolarità trePROBABILE ? C’è attesa per assistere alla prima assoluta di Lucianoda CT della Nazionale. A Skopje, alle 20.45, ci saràdel. Il nuovo CT azzurro punterà su tre giocatori: Federico Dimarco, Alessandro Bastoni e Nicolò Barella. Dunque due quarti di difesa sarà tinta di nerazzurro. In avanti, visto il forfait di Federico Chiesa pronto il laziale Zaccagni a coadiuvare insieme a Immobile e Pòlitano. La probabile formazione secondo Sport(4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, ...

Ciro Immobile , attaccante della Lazio e dell' Italia , è intervenuto ai microfoni di Radio Rai alla vigilia della gara contro la Macedonia Nord , valevole per le qualificazioni ad Euro 2024. ITALIA, IMMOBILE: 'RIFIUTATO L'ARABIA PER LA NAZIONALE. SU SPALLETTI...' Il centravanti di Torre Annunziata ha svelato i motivi...Così Luciano Spalletti, commissario tecnico della Nazionale, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Macedonia Nord, gara valida per la qualificazione a Euro 2024.

