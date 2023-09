Macedonia del Nord-Italia | probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming

(Di venerdì 8 settembre 2023) Inizia l'era Spalletti. L'ex allenatore del Napoli farà il proprio debutto alla guida della Nazionale in occasione dellacontro ladel, in programma sabato 9 settembre alle 20.45 a Skopje e valevole per la quinta giornata del girone C di qualificazione agli Europei 2024...

E contro laNord toccherà a lui la fascia. A Radio Rai le sue parole: "Vent'anni fa da giocatore adolescente speravo di giocare in azzurro, ma diventare capitano della Nazionale era ...Problemi muscolari per il giocatore della Juve e per quello della Roma Federico Chiesa e Lorenzo Pellegrini saltano per infortunio le gare che la Nazionale giocherà controNord e Ucraina per le qualificazioni a Euro 2024. I due giocatori, convocati dal nuovo ct Luciano Spalletti. hanno accusato un risentimento muscolare, sono stati sottoposti questa ...... tramite un tweet pubblicato sui propri social, ha comunicato ufficialmente che Federico Chiesa e Lorenzo Pellegrini non prenderanno parte ai prossimi impegni dell'Italia controNord e ...

(Adnkronos) – Federico Chiesa e Lorenzo Pellegrini saltano per infortunio le gare che la Nazionale giocherà contro Macedonia del Nord e Ucraina per le qualificazioni a Euro 2024. I due giocatori, ...COVERCIANO - Quello che sta per iniziare è un nuovo capitolo di Ciro Immobile con la maglia della Nazionale. Ora è il capitano, investitura arrivata con il ct Spalletti. Le presenze in azzurro, 56 con ...