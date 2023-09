Macedonia del Nord-Italia | la probabile formazione degli azzurri

L'Italia di Spalletti debutterà a Skopje, contro laNord, e ha una sola strada per rimettersi in carreggiata: vincere contro la stessa rivale che il 24 marzo2022 a Palermo ci aveva fatto fuori dal MondialeQatar al termine...L'annuncio è stato dato a Coverciano, q uartiere della zona est di Firenze, nel corsoritiro della Nazionale maggiore, al lavoro verso le gare conNord e Ucraina, valevoli per le ...... Federico Chiesa , si è fermato alla vigilia della sfida di Skopje con la. L'attaccante ... Chiesa era il candidato numero uno ad occupare la fascia destratridente di Spalletti, al fianco ...

Le condizioni di Chiesa preoccupano, ecco gli ultimi aggiornamenti in merito all’infortunio dell’attaccante della Juventus ...L’Arena Tose Proeski di Skopje è pronta ad illuminarsi per dare la giusta atmosfera alla gara tra Macedonia del Nord e Italia, valida per le qualificazioni ad Euro 2024. L’arbitro Felix Zwayer ...