Macedonia del Nord - Italia | Chiesa e Pellegrini lasciano Nazionale

Federico Chiesa e Lorenzo Pellegrini saltano per infortunio le gare che la Nazionale giocherà controNord e Ucraina per le qualificazioni a Euro 2024. I due giocatori, convocati dal nuovo ct Luciano Spalletti. hanno accusato un risentimento muscolare, sono stati sottoposti questa ...L'ex tecnicoNapoli, subentrato al dimissionario Roberto Mancini, debutterà domani contro laNord , diventata ufficialmente uno spauracchio per l'Italia da quel marzo 2022, quando ...Quello che La Stampa sottolinea, però, è che manca un regista nel cammino verso gli Europeiprossimo giugno. Con la, intanto, nel match di sabato sera, toccherà a Locatelli o Cristante: ...

In vista della partita contro la Macedonia del Nord di domani, valida per le qualificazioni ad Euro 2024, Ciro Immobile ha parlato ai canali ufficiali della Federazione. Queste le ...Probabilmente non avrà la fascia sul braccio, ma certamente sarà comunque il solito treno sulla... fascia. Giovanni Di Lorenzo è stato tra i papabili per il ruolo di ...