“Ma che fa?” L’attore italiano sbarca a Venezia e inizia a salutare | ma attorno a lui…

(Di venerdì 8 settembre 2023) Incredibile, ma vero, il vipha fatto discutere durante la sua apparizione ain occasione del Festival del Cinema. Hato ala gente, peccato però che è stata fatta subito una scoperta ‘choc’: non c’era praticamente nessuno a ricambiare quel gesto. Il filmato è diventato super virale e se n’è occupato anche il tg satirico Striscia la Notizia, che sulle sue pagine ha definito il suo arrivo decisamente da ‘Nuovi Mostri’. Il vipsi è fatto vedere col taxi boat e si è rivolto verso i balconi di, cominciando ala gente. Poi c’è stata la scoperta clamorosa, infatti non c’erano persone ad attenderlo ed è partita l’ironia sul web. Ad intervenire è stata anche un’ex concorrente del Grande Fratello Vip, che si è rivolta ...

Pur non entrando mai nel dettaglio ditipo di malattia l'abbia colpita, nel Tweet la cantante continua: 'Vi scrivo questo proprio perché un annoho scoperto di avere un problema fisico. Ho ...... dove un detenuto è riuscito a scappare dal carcere con la "camminata del granchio", ma sono numerose le evasioni celebri dagli istituti di massima sicurezza: dal 'bel René'sivenire l'...Un mesecirca sulla pagina ufficiale instagram di Mediaset Infinity è stato pubblicato il promo di Myrta ... Tra i tanti commenti al suddetto post ce ne è stato anche uno in particolareha creato ...

Semaglutide, cosa c'è da sapere sul farmaco "trendy" che fa dimagrire Focus

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha fatto il punto sui decreti approvati dal Consiglio dei ministri per contrastare la delinquenza ...Per il Gruppo TIM e Olivetti, l’acquisizione rappresenta invece un ulteriore passo nella strategia di focalizzazione sulle componenti “core” per massimizzare i risultati operativi ...