L' uragano della violenza inghiottisce sempre più donne Giorno dopo giorno | vittima dopo vittima

(Di venerdì 8 settembre 2023) Di Irene Perli "Ora, se qualcuno provasse a toccarmi, io piangerei", perché " Non sono più capace di interagire con un uomo in tal senso ". Queste sono le parole conclusivelettera scritta e ...

Di Irene Perli "Ora, se qualcuno provasse a toccarmi, io piangerei", perché " Non sono più capace di interagire con un uomo in tal senso ". Queste sono le parole conclusivelettera scritta e inviata a Zona Bianca dalla diciannovenne che, a Palermo, è stata vittima di una violenza sessuale di gruppo. Mi trovo in difficoltà nel commentare queste righe perché, ......caldastoria a livello globale, e ora settembre regalerà lunghe fasi soleggiate. Nelle prossime ore dunque gli ultimi addensamenti al Sud con qualche rovescio tra Calabria e Sicilia: l'...... l'estate 2023 è risultata la più caldastoria a livello globale, e ora settembre regalerà ... l'mediterraneo infatti, come da previsioni, naviga ancora minaccioso sullo Ionio meridionale, ...

Florida, è arrivato l'uragano Idalia WIRED Italia

Il cavo d'onda costituito dalla fusione tra l'ex uragano Franklin e la depressione d'Islanda dovrebbe transitare velocemente sull'Europa centrale tra mercoledì e giovedì trasportando una perturbazione ...Che temperature raggiungeremo in Italia con questa ennesima ondata di caldo Sono previste punte di 35-36°C in Toscana, specie tra Lunedì e Martedì, fino a 34°C anche in Pianura Padana, Umbria, Lazio ...