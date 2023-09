Il mandato del Brasile durerà un anno e culminerà nelin programma nel novembre 2024 a Rio de Janeiro.dovrebbe avere anche alcuni incontri bilaterali. Tra le riunioni probabili ma non ...Dopo aver partecipato aldovrebbe recarsi a Cuba per il vertice G77 + Cina del 15 - 16 settembre e poi andare all'assemblea generale dell'Onu in programma a New York dal 18 al 21, ha ...A tal proposito il presidente brasilianoha affermato che l'ampliamento del gruppo BRICS ... dele di altre piattaforme internazionali. Inoltre, hanno espresso il loro sostegno alla riforma ...

Lula al G20 da protagonista: terrà tre discorsi uno dei quali sull’invasione dell’Ucraina Globalist.it

Luiz Inaício Lula da Silva, arriva oggi a Nuova Delhi, per partecipare al G20. L'aspettativa è che il leader progressista pronunci tre discorsi durante il vertice, che si svolgerà dal 9 all'11 settemb ...Grandi assenti Putin e Xi Jinping. Il veto dell'India alla presenza dell'Ucraina. Von der Leyen: "Vitale affrontare le sfide globali". Sul tavolo: clima, energia, sicurezza alimentare, empowerment fem ...