Lucio Battisti | dopo 25 anni arriva la confessione delle “compagne” | «Lo ascoltavamo di nascosto»

(Di venerdì 8 settembre 2023) Venticinquesenza. Nato a Poggio Bustone il 5 marzo 1943, un giornoDalla, l’autore di Emozioni è morto a Milano il 9 settembre 1998. Ricoverato nella clinica San Paolo di Milano, è uscito di scena in perfetto silenzio, coerente con il suo carattere schivo, da contadino, allergico alla ribalta e alle etichette. Morto per una malattia non confidata a nessuno, neanche al papà Alfiero.a 25dalla morte Tante le celebrazioni per i 25dalla morte del “mito” che lo scorso marzo avrebbe compiuto 80. A cominciare dall’evento “Io tu noi tutti” al Be’er Sheva (con Simone Avincola, Francesco Sbraccia, Ivan Talarico, il padrone di casa Carlo Valente e la voce narrante ...

Aveva 55 anniquando si è spento all'Ospedale San Paolo di Milano il 9 settembre del 1998 , venticinque anni fa.se ne è andato in silenzio, circondato dal proverbiale riserbo che aveva ...... venerdì 8 settembre, alle 21.30, al Mammafausa di Patti: Marco Corrao in concerto ; venerdì 8 settembre, alle 22.00, allo Sharaba di Barcellona: 'Questione di Cellule', omaggio a; ...La scelta, poi, di far cadere il 9 settembre la data del concerto di Maurizio Vandelli a Castelnuovo Scrivia coincide col fatto che il 9 settembre di 25 anni fa moriva, al quale ...

LENDINARA - Pienone, ieri 7 settembre, a Lendinara per l'arrivo di Mogol, il grandissimo autore italiano che è stato per anni il braccio destro di Lucio Battisti, ma che ha cavalcato la musica italian ...In evidenza lo spettacolo "Mogol racconta Mogol: da Lucio Battisti ad oggi", in programma sabato 16 settembre alle ore 21 nel Parco di Villa Casati, una narrazione appassionata del più grande poeta ...