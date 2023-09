Lucca Summer Festival 2024 | il primo nome è Rod Stewart

(Di venerdì 8 settembre 2023) Ilannuncia ildell’edizione, Rodsul palco di Piazza Napoleone per l’unica data italiana del suo tour A pochi giorni dalla chiusura dell’ultima edizione,annuncia già ildella line up, e lo fa con un Artista leggendario. Sarà infatti Rodad esibirsi sul palco di Piazza Napoleone il prossimo 7 Luglio per regalare al pubblico deli grandi successi di un repertorio unico. “Sono davvero entusiasta di tornare a esibirmi davanti ai miei meravigliosi amici in Italia. Vi regalerò tutti i miei ...

L'artista si esibirà il 7 luglio in piazza Napoleone, è il primo grande ospite ad essere annunciato. Stewart: "Sono entusiasta di tornare in Italia"A pochi giorni dalla chiusura dell'ultima edizione,Festival annuncia già il primo nome della line up 2024, e lo fa con un artista leggendario. Rod Stewart si esibirà sul palco di Piazza ...Vi regalerò tutti i miei grandi successi, e ovviamente ci saranno tante incredibili sorprese' queste le parole diell'artista diffuse dall'organizzazione del. Dotato di una voce ...

Rod Stewart al Lucca Summer Festival 2024. Sarà l'unica data italiana LA NAZIONE

L’anno prossimo sarà in concerto a Lucca per il Summer festival. L'artista si esibirà il 7 luglio in piazza Napoleone, in quella che sarà l’unica data italiana. “Sono davvero entusiasta di tornare a ...Il "Lucca Summer Festival" annuncia già il primo protagonista della line-up 2024: si tratta di Sir Rod Stewart.