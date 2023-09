Lucca | licenziata per foto osè a una festa | condannate le colleghe che le scattarono

(Di venerdì 8 settembre 2023) Alcune suescattate a unadi Carnevale le erano costate il licenziamento. Ora la dipendente di un'azienda diaspetta di avere gustizia. La vicenda, raccontata da La Nazione, inizia nel 2017, quando i colleghi della donna avevano proposto di recarsi in ufficio in maschera, organizzando una piccolaaziendale, e lei aveva scelto un costume da infermiera. Alcunele scattano qualchescherzosa, alcune in pose maliziose. Fin qui niente di particolare, finché alcuni giorni dopo quelleiniziano a circolare tra i colleghi, nonostante la richiesta inascoltata dell'interessata di calcellarle. Arrivano fino all'ufficio risorse umane e finiscono sui cellulari dei capi dell'azienda che le ritengono inadeguate al punto di decidere di ...

Il risarcimento Un finale infelice, che la donna in questione ha deciso di portare in tribunale adove sono stati sentite davanti al giudice le colleghe che avevano scattato le foto in costume ...Le due donne fecero vedere le foto realizzate durante un party aziendale direttamente ai capi, che decisero di licenziare la donna. Ora il risarcimento.La dipendente di un'azienda in provincia di, anni fa, fuper delle foto in costume. Quello da lei indossato nel corso di una festa in maschera, organizzata negli uffici da alcuni colleghi. Alla quale si presentò mascherata da ...

