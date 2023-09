Luca Mercalli lancia ennesimo allarme sul Clima | ma omette un particolare

La posizione critica sui voli aerei del celebre meteorologoMarcalli è nota da tempo. 'Le emissioni degli aerei rappresentano il 2,5% del totale, pari a quelle dell'intera agricoltura' ha dichiarato già anni fa. In vista della manifestazione no cargo e ..., climatologo e divulgatore scientifico, è intervenuto in proposito in un'intervista per Il fatto quotidiano , ha confermato l'analisi sul 2023, ricordando che "lo scarto di circa mezzo ...Sul clima dell'Estate 2023, intanto, ha detto la sua il climatologo e divulgatore scientifico. ' Dato che più si va indietro nel passato e più faceva freddo, anche prendendo in esame ...

INTERVISTA - Il meteorologo Luca Mercalli: "Gli aerei sono il ... ParmaDaily.it

Il collasso climatico sembra essere ufficialmente incominciato. Secondo il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, l’estate appena ...L’allarme lanciato dal Copernicus Climate Change Service. Il nostro paese si sta tropicalizzando. Con il riscaldamento globale potremmo essere tagliati fuori ...