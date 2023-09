Leggi Anche, Giorgio Dirittila terrificante pulizia etnica in Svizzera fino al 1972. Nel cast Franz Rogowski Del resto Jannacci non puoi più raccontarlo ricominciando da capo. Devi ...... sfoglia l'album di nozze social 08/09/23 Fotogallery - Venezia 80, il red carpet di '' 07/09/... il pubblico avrà modo di assistere ad una versione inedita di Maria chesé stessa, della ...Applausi a Venezia 80 per '' di Giorgio Diritti , sesto e ultimo degli italiani in concorso. Il film, liberamente ispirato al romanzo 'Il seminatore' di Mario Cavatore,la storia di un nomade (Franz Rogowski), uno ...

Lubo racconta la mission impossible di un padre resiliente WIRED Italia

In concorso a Venezia il nuovo film di Giorgio Diritti con un ottimo Franz Rogowski è l'avventura di un uomo a cui succede di tutto e la storia della deportazione dei bambini Jenisch ...Racconta dei bimbi jenisch che la Svizzera strappò alle famiglie per “rieducazione nazionale”. Il regista alla presentazione al Lido: «Un segnale politico e ...