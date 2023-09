Lubo contiene un messaggio forte ma il film ha anche parecchi difetti

(Di venerdì 8 settembre 2023) Quasi in chiusura, è arrivato al Lido il sestoitaliano in concorso a Venezia:di Giorgio Diritti, in arrivo nelle sale dal 9 novembre. Liberamente tratto dal romanzo di Mario Cavatore, Il Seminatore, racconta una storia poco conosciutase avvenuta nella vicina Svizzera in tempi piuttosto recenti, visto che si è chiusa negli anni Settanta. Ovvero, l’allontanamento forzato dalle loro famiglie Jenisch, di circa 2000 bambini cominciato negli anni Trenta. Un crimine che affondava le radici, come spesso accade, nelle “buone” intenzioni. Che fine hanno fatto i bambini Jenish? Nello specifico, la nascita, nel 1921, della Pro Juventute, una fondazione filantropica che era stata creata con l’obiettivo di sostenere i diritti e le esigenze dell’infanzia. Ma che finì con l’assumere connotati nazionalisti e razzisti. Perché l’idea ...

Nonostante la lunga durata, non momenti di stanchezza né fasi stagnanti. Le tre ore del ...

Protagonista del film è Lubo, da cui il titolo, interpretato da Franz Rogowki, attore tedesco che, prima della collaborazione con Diritti, aveva già lavorato con altri due registi italiani: era un ...