Louis Vuitton aprirà presto un nuovo spazio sugli Champs Élysées

Maglietta nera e borsa Birkin Hermès bianca in pelle vintage da 30 mila euro, le valigie come sempre, valore 3.000 euro l'una. Difficile viaggiare comodamente con tanta roba al seguito, ...... come il party di Moncler che sancira' la collaborazione della casa del piumino con il cantautore e musicista, Pharrell Williams, nominato nuovo direttore creativo della linea uomo da...Ci sarà da sognare in grande con Valentino, Chanel,, Dior, Schiaparelli, Loewe, Giambattista Valli . Ed è proprio nella capitale francese che è atteso anche il ritorno di Mugler , che ...

la prima sfilata è l'inizio di una nuova era A Parigi è stata presentata la collezione uomo Primavera/Estate 2024 di Louis Vuitton, la prima disegnata da Pharrell Williams: compaiono stampe 'pixellate ...