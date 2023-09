Lotus - Emeya | berlina elettrica da 918 CV

(Di venerdì 8 settembre 2023) Il design dellaè figlio della stessa filosofia applicata alla Eletre, ma le forme da-coupé hanno permesso di lavorare ulteriormente sull'efficienza aerodinamica. Il taglio dei gruppi ottici Led anteriori con la doppia fila sovrapposta permette di distinguersi dalla Suv, mentre le forme del paraurti frontale e della coda sono molto più simili. La griglia frontale, lo splitter anteriore, il diffusore e l'ala in coda sono attivi e permettono quindi di gestire deportanza, efficienza ed esigenze di raffreddamento in base alle condizioni di guida. La sola ala posteriore a doppio strato da 280 mm di larghezza può generare fino a 215 kg di downforce, ma il valore totale non è stato per il momento comunicato: l'insieme degli interventi ha comunque reso laefficiente quanto la Eletre, visto che la...

(2023) 16 Aerodinamica La griglia frontale, lo splitter anteriore, il diffusore e l'ala in coda sono attivi e permettono quindi di gestire deportanza, efficienza ed esigenze di ...ha lanciato una nuova hyperGT basata sulla meccanica elettrica della Eletre suv, questa volta in forma di una elegante GT a 4 porte: si chiamae in termini di concorrenza la potremmo ...AERODINAMICA ATTIVA - Per fornire un'esperienza di guida degna del marchio che porta sulla carrozzeria, laè dotata di un' aerodinamica attiva all'avanguardia. Nella parte anteriore ...

Emeya, la prima GT elettrica a 4 porte della Lotus AlVolante

Svelata a New York in un particolare evento che ha occupato quattro piani di parcheggio, Lotus Emeya è l’attesissima Hyper GT elettrica del marchio inglese, prima berlina mai prodotta da Lotus.Altra elettrica da capogiro in listino, arriva dalla Cina la Lotus Emeya, versione sportiva 4 porte GT della Eletre ma con una impostazione dinamica diversa. Entra in concorrenza con Audi, Porsche e T ...