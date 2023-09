Lorenzo Baldassarri sul futuro | “Obiettivo? Restare in Superbike”

(Di venerdì 8 settembre 2023) Il passaggio da Supersport al’ha sentito. Eccome. Dopo aver realizzato una stagione davvero molto importante in SS grazie a diverse vittorie e grappoli di podi, il centauro italiano di GMT94 sembra aver pagato un dazio davvero salato nella più competitiva categoria delle derivate. La moto non è certamente da prime posizioni del Mondiale 2023 di SBK e il ventiseienne vorrebbe avere altre possibilità per misurarsi con il campionato attuale. Le dichiarazioni di: “Magny-Cours? Weekend molto importante…” (Credit foto – pagina Facebook del centauro)“È un week-end molto importante per noi perché si corre sul circuito di casa del team – raccontadi GMT94 a Corsedimoto – Io sono in forma e pronto ad affrontare questo week-end. Non vedo l’ora di gareggiare ...

Lorenzo Baldassarri "La priorità è rimanere in Superbike" Corse di Moto

“È un week-end molto importante per noi perché si corre sul circuito di casa del team – racconta Lorenzo Baldassarri di GMT94 a Corsedimoto – Io sono in forma e pronto ad affrontare questo week-end.L'INTERVISTA - Lorenzo racconta: "I risultati non sono ancora arrivati, ma quando sia il pilota che il team sono al debutto non è facile. La R1 è da top five ma fatico a sorpassare" ...