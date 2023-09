Lo studio che ricostruisce l'andamento (e l'intreccio) dei flussi migratori

Leggi su agi

(Di venerdì 8 settembre 2023) AGI - Nonostante il tema delle migrazioni sia continuamente al centro del dibattito pubblico, fino a oggi non esisteva una mappa globale e ad alta risoluzione che permettesse di monitorare e ricostruire l'dei. A colmare questa lacuna ci ha pensato ora un gruppo internazionale di ricerca che include Raya Muttarak, professoressa al Dipartimento di Scienze Statistiche "Paolo Fortunati" dell'Università' di Bologna. Lo- pubblicato su Nature Human Behaviour - mette a disposizione un database (accessibile liberamente e organizzato anche in una mappa interattiva) grazie al quale è possibile esaminare le migrazioni umane a livello globale negli ultimi due decenni (2000-2019), non solo tra paesi diversi e all'interno di singoli paesi, ma anche tra diverse aree geografiche e socioeconomiche. ...