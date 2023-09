Lo stop ai diesel Euro 5 in Piemonte slitta al 2024 La novità del decreto del Governo

... 1, 2 e 3 in linea con le normative europee che prevedono loalle endotermiche entro il 2035. ... Invece, i fondi per i veicoli a benzina esono esauriti in breve tempo.Non ci sarà il tanto temutoalla circolazione dei veicoliEuro 5 in Piemonte che sarebbe dovuto scattare tra poco, almeno per il momento. Infatti, il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto che rinvia il ...I decreti approvati sono due (anzi tre compreso quello che libera i5 in Piemonte). Uno sul ... Daspo per gli under 14 ma nientea cellulari e siti porno Tra decreto Sud e decreto Caivano, ...

Blocco diesel euro 5 Piemonte, arriva stop: governo Meloni approva decreto Adnkronos

Non ci sarà il tanto temuto stop alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5 in Piemonte che sarebbe dovuto scattare tra poco, almeno per il momento. Infatti, il Consiglio dei ministri ha approvato un ...Cresce ancora il prezzo della benzina e quello del diesel: secondo le elaborazioni di Quotidiano Energia sui dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 7 settemb ...