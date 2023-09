Lo sfogo di Leonardo Pieraccioni | multato dall’autovelox velocar | “Ti segue anche a casa” | VIDEO

Leggi su tpi

(Di venerdì 8 settembre 2023) Lodiha pubblicato unin cui racconta di aver preso una multa a causa del, l’autovelox di ultima generazione che dallo scorso aprile è attivo a Firenze e non solo, che sta mietendo numerose “vittime” per via della sua estrema precisione. “Ho preso la multa, non me la meritavo troppo andavo a 58, ma poco importa ho sbagliato e la pagherò” ha premesso l’attore in un filmato pubblicato sul suo profilo Instagram. L’attore, quindi, va al sodo: “L’ho presa con il. Ma come funziona il? Quanto dura? Prima sapevi che c’era il bussolotto, tu rallentavi e sapevi che quella era la linea ...