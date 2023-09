Lo sfogo della sorella di Giulia Tramontano | “Ma quale solidarietà | quell’abbraccio non è ricambiato”

(Di venerdì 8 settembre 2023) LodiA distanza di alcuni giorni dalla pubblicazione dell’ultima immagine in vita di, la 29enne incinta di sette mesi uccisa dal suo compagno Alessandro Impagnatiello, lavittima, Chiara, si sfoga in merito all’abbraccio immortalato dalle telecamere di sorveglianza, agli atti dell’indagine, trae l’amante di Impagnatiello. “Ho sempre rifiutato di rilasciare interviste o messaggi di ricordo di mia. Il dolore è un’esperienza così intima che è difficile condividerla con sé stessi, figuriamoci con gli altri” ha scritto Chiarain un post pubblicato sul suo profilo Facebook. “Però c’è una cosa ...

Il suosi conclude così: 'Sono stanco di sbattere contro la putrida coscienza di imbroglioni istituzionali che si sentono fortiloro impunità: quando lo Stato si comporterà da Stato e ..."Lascio qui la mia opinione - aggiunge la sorellavittima - perché ho bisogno di gridarla affinché quel frame catturato dalle telecamere possa essere osservato con gli occhiverità". ...Infatti, secondo alcuni fan del programma condotto da Marco Liorni, le nuove catene che adesso sembrano più semplici e magari con qualche sbavatura nel senso che lega i terministessa catena. E ...

Stupro Palermo, lo sfogo della vittima: "Basta, lascio Instagram: il motivo" Adnkronos

Chiara Tramontano quindi scrive: “Mia sorella si è avvicinata al suo interlocutore con le braccia cadenti lungo il corpo. Viene avvolta da un abbraccio che NON ricambia. Giulia NON abbraccia la donna ...Si sfoga commentando la foto ripresa dalle telecamere di un locale ... affinché quel frame catturato dalle telecamere possa essere osservato con gli occhi della verità – scrive Chiara in un post sui ...