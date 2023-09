Lo scandalo J-Pop | ragazzi selezionati a turno per andare a letto con Johnny Kitagawa

(Di venerdì 8 settembre 2023) Sarebbero durati decenni gli abusi sessuali che l’ex manager, della& Associates, perpetrava sui giovani talenti musicali in cerca di contratto: queste le accuse che 41 presunte vittime, oltre a degli impiegati dell’azienda, hanno lanciato nel corso di alcune interviste, dopo che un documentario della BBC del marzo 2023 aveva portato alla luce quanto accaduto. Ora, una commissione indipendente ha accertato le violenze sessuali:aveva abusato di centinaia di giovani artisti “in maniera estesa”, come riportato da ANSA. Gli abusi sarebbero iniziati negli anni Settanta, per poi continuare fino a metà degli anni Dieci: “Il sistema creato dagli consentiva di avere accesso incontrollato ai”, si dice nel documentario. I giovani artisti ...

... ha rivelato che Kitagawa aveva abusato "in maniera estesa" di centinaia di giovani talentiin ... Nonostante il lungo periodo intercorso, lo, che ha riguardato una delle figure più ...... l'epurazione definitiva del principe Andrea, il fratello coinvolto nello "Epstein", sono ... Ma negli ultimi tempi l'ambientalismo "" d'Oltremanica è diventato divisivo. Il re non può ...Julie K. Fujishima, la nipote di Johnny Kitagawa, il defunto magnate del J -protagonista di unosessuale che ha sconvolto il Giappone, ha annunciato le proprie dimissioni dalla carica di capo dell'agenzia di talenti fondata da suo zio. Kitagawa, morto nel 2019 ...

Lo scandalo abusi sessuali in Giappone travolge il mondo del pop Agenzia ANSA

Il laburista Anthony Albanese sarà il primo capo di governo australiano a recarsi in visita in Cina in sette anni, dopo aver accettato l’invito del presidente Xi Jinping nella speranza di convincere ...Julie Fujishima, amministratrice delegata della Johnny and Associates, la più grande agenzia di talenti pop del Giappone, si è dimessa dopo aver infine ammesso gli abusi sessuali commessi dal defunto ...