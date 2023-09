Lo scandalo di abusi su minori nella più grande agenzia di talenti in Giappone

Il report ha citato resoconti dettagliati ditratti da interviste con 41 presunte vittime, oltre che funzionari dell'azienda. Nonostante il lungo periodo intercorso, lo, che ha ...Da quando la BBC ha trasmesso il documentario che ha reso pubblico lo, il senso di ... Fujishima, si è scusata per gli, annunciando le proprie dimissioni. Noriyuki Higashiyama, ex membro ...Il report ha citato resoconti dettagliati ditratti da interviste con 41 presunte vittime, oltre che funzionari dell'azienda. Nonostante il lungo periodo intercorso, lo, che ha ...

Lo scandalo abusi sessuali in Giappone travolge il mondo del pop Agenzia ANSA

Il laburista Anthony Albanese sarà il primo capo di governo australiano a recarsi in visita in Cina in sette anni, dopo aver accettato l’invito del presidente Xi Jinping nella speranza di convincere ...Julie Fujishima, amministratrice delegata della Johnny and Associates, la più grande agenzia di talenti pop del Giappone, si è dimessa dopo aver infine ammesso gli abusi sessuali commessi dal defunto ...